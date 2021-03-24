В Сеть слили секретный список участников шоу "Маска"

В Сеть слили список предполагаемых участников интригующего шоу "Маска". На сцене разные российские знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы. Жюри при этом пытается, разгадать, кто скрывается за маской.

Фото: Кадр из передачи Кадр из передачи

При этом участники проекта подписали контракт о неразглашении, а вся информация о них строго засекречена. Кроме того, их надежно охраняют не только на сцене, но и за кулисами. Настоящие голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и когда они раскрыли истинные лица.

Скандал разгорелся из-за того, что имена участников опубликовали в "Википедии", но позже перечень удалили.

Однако некоторые посчитали это "вбросом".

"Во-первых, список появился в "Википедии", где внести правку в статью не трудно. А во-вторых, судя по ошибкам в именах звезд, это может быть информационный вброс", — об этом музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал ФАН.

Бабичев считает, что «кто-то из специалистов проекта» уволился и решил так отомстить. Кроме того, критик считает, что это могли бы сделать и сами продюсеры проекта, чтобы привлечь интерес.

Критик объяснил, что интерес зрителей к шоу есть,но дудерживать их у экранов еженедельно не так просто. В связи с этим, по его мнению, продюсеры шоу могли бы добавить закулисных, околопроектных скандалов и ссор.