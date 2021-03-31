Церемония «Оскар» впервые частично пройдет не в США

Несмотря на тот факт, что прошло уже более года с начала пандемии коронавируса, передвижение по миру все еще связано с рядом рисков. В связи с этим организаторы мероприятия решили впервые в истории провести часть мероприятия в Лондоне и Париже, то есть за пределами США.
Такое решение со стороны руководства было вызвано обеспокоенностью многих участников церемонии из Европы и других стран по поводу путешествия в Лос-Анджелес. По словам продюсеру Стейси Шер
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Тем не менее, организаторы призывают всех, у кого есть возможность легально и безопасно добраться до США, принять личное участие в мероприятии. Для зарубежных гостей специально построили карантинный центр, где им необходимо провести несколько дней.
Известно, что вручения премии состоится 25 апреля.