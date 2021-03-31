Церемония «Оскар» впервые частично пройдет не в США

Несмотря на тот факт, что прошло уже более года с начала пандемии коронавируса, передвижение по миру все еще связано с рядом рисков. В связи с этим организаторы мероприятия решили впервые в истории провести часть мероприятия в Лондоне и Париже, то есть за пределами США.