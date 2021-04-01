Зрителям разрешат присутствовать на "Евровидении" в Нидерландах. Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

На шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей.

Тем не менее, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, власти могут отменить данное решение, тогда зрителям придется наблюдать за конкурсом удаленно.