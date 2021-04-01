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Зрителям разрешат присутствовать на "Евровидении"

Стелла Шмель
1 час назад
Зрителям разрешат присутствовать на "Евровидении" в Нидерландах. Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
"Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае",
- сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного супервайзера конкурса Мартина Остердала.
На шести репетициях, двух полуфиналах и финале – одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей.
Тем не менее, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, власти могут отменить данное решение, тогда зрителям придется наблюдать за конкурсом удаленно.
ТВ,Видео,РИА Новости,
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