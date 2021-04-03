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Собчак вступилась за Манижу, которая представит Россию на «Евровидении»

Полина Алферова
1 час назад
Светская львица и журналистка Ксения Собчак предположила, что массированная критика Первого канала и вокалистки имеет конкретных заказчиков. По этой же причине итогами голосования занялся Совет Федерации.
«Кому-то всерьез не дает покоя единственный телеканал в стране, где еще есть Познер и «Вечерний Ургант». Кто-то сильно хочет смотреть каждый день по семь раз в неделю «Вечернего Кеосаяна», — написала Ксения в своем телеграм-канале.
Напомним, что Валентина Матвиенко поручила провести проверку процедуры голосования во время отбора, проведенного Первым каналом.
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