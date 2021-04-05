Солистки удмуртской группы "Бабушки из Бураново" выпустили свой первый клип на песню "Открываешь двери нараспашку" на русском и удмуртском языках. Об этом рассказала ТАСС в понедельник автор слов и художественный руководитель группы Ольга Туктарева.

Клип выложен на YouTube и в соцсети "ВКонтакте" в понедельник, с утра его посмотрели около тысячи человек.

"Были очень неприятные моменты в пандемию, с определенными людьми полоса неудачная, и все это вылилось в песню",

- рассказала Туктарева. Она уточнила, что это первый клип коллектива с тех пор, как в 2014 году из-за разногласий с продюсером бабушки поменяли название своего ансамбля.

По словам Туктаревой, в песне говорится о том, что несмотря ни на что нужно оставаться человеком. Музыку написали участники проекта "Эктоника" Владислав Горжак и Алексей Анкудинов.

"Бурановские бабушки - это мудрость. Отношения ко времени, жизни в ситуации "здесь и сейчас", вечным ценностям, главная из которых - отрешиться от суетности, быть собой и не отворачиваться от ближнего",

- рассказал ТАСС Горжак о смысле песни. Автором клипа стала режиссер телеканала "Удмуртия" Елена Слесарева. По сюжету ролика девушка из большого города возвращается в родную деревню, где ее ждут родные, а по дороге ее сопровождает символизирующее жизнь гигантское колесо.

Туктарева рассказала, что песня войдет в репертуар коллектива, который, несмотря на возраст участниц, продолжает концертную деятельность. В ближайшее время бабушки выступят на благотворительном концерте "На равных" в Ижевске.

"Мы сами продвижением не занимаемся, если клип кого-то заинтересует, может, проект "Эктоника", Горжак займется этим вплотную",

- сказала Туктарева.