Охлобыстин признался, что ему стыдно смотреть телевизор

Актер признался, что ему стыдно смотреть телевизор, а ряд каналов он и вовсе бы закрыл. Об этом сообщает
Starhit.
Фото: кадр из фильма "Птица"кадр из фильма "Птица"
Как отца шестерых детей, священника и просто здравомыслящего человека, Охлобыстина шокирует то, что он наблюдает по телевизору и в Интернете.
"Сейчас любую сводку посмотреть, так там на первых местах кто кого убил да сожрал. Какой-то флуд, даже жалко время тратить. Широко обсуждаемое интервью Собчак с маньяком не смотрел из соображения гражданского порядка. Зачем популяризировать чувака, который двух девок беззащитных мучил?! Никуда такого зверя не надо было выпускать, его надо было расстрелять. А тут вышел, еще и деньги на этом зарабатывает. Абсолютно безнравственно, хоть я и не моралист".
Охлобыстин отметил, что ему нравятся некоторые узконаправленные YouTube канаы.
"Вот канал Bad Comedian люблю. Он меня тоже затрагивал, но как бы ни критиковал, мне приятно. Потому что делает это, посмотрев кино, проанализировав, имея свое мнение. Никогда не уходит на уровень глубокого оскорбления, не задевает моей гордыни".
При этом телевизионные каналы Охлобыстин всячески игнорирует.
"Иногда включаю ТНТ, когда там меня показывают. В данном случае не полюбоваться, а проверить — не опозорился ли? Первый канал стесняюсь смотреть, второй — тоже. Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении. Все, что можно было вредного сделать для воспитания нации, они сделали. Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал. НТВ — тоже не мое, СТС — это купленные блоками фильмы. Я без осуждения, понимаю, что люди должны работать на разные аудитории. Мне судить об этом бессмысленно".
Охлобыстин выразил, что согласен с закрытием дома два, однако он понимает, что передача выступает в качестве социального лифта для людей из провинции. Актер упомянул, что не понимает тех, кто придумал эту программу. "Паразитировать на беде и на болезни не очень правильно", заявил он.
Актер уверен, что на новом канале передача не принесет должного успеха.
"Да там телеканал такой кислый, что останутся в зрителях только маньячные маньяки-онанисты, которые привыкли ящик с утра до вечера смотреть! Основная аудитория отпадет. Воспользовавшись скандалом, понятно, какое-то время побулькает. Но, думаю, людям это все уже надоело".