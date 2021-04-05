Охлобыстин признался, что ему стыдно смотреть телевизор

Как отца шестерых детей, священника и просто здравомыслящего человека, Охлобыстина шокирует то, что он наблюдает по телевизору и в Интернете.

Охлобыстин выразил, что согласен с закрытием дома два, однако он понимает, что передача выступает в качестве социального лифта для людей из провинции. Актер упомянул, что не понимает тех, кто придумал эту программу. "Паразитировать на беде и на болезни не очень правильно", заявил он.