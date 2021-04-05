Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в домогательствах по отношению к школьницам, вернулся в игру.
Скипский принял участие в третьей игре сезона, выступив в команде магистра Андрея Козлов. Знатоки в итоге выиграли с минимальным преимуществом — 6:5. Скипский принес команде очко и дополнительную минуту досрочным ответом.
Известно, что до этого команду покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули по причине того, что руководство клуба отказалось принять меры в отношении Скипского.
С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии, позже другие ученицы поделились схожими историями.
Сам Скипский не прокомментировал обвинения, но добровольно вышел из состава соответствующей комиссии.