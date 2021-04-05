Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский , обвиненный в домогательствах по отношению к школьницам, вернулся в игру.

Скипский принял участие в третьей игре сезона, выступив в команде магистра Андрея Козлов. Знатоки в итоге выиграли с минимальным преимуществом — 6:5. Скипский принес команде очко и дополнительную минуту досрочным ответом.

Известно, что до этого команду покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули по причине того, что руководство клуба отказалось принять меры в отношении Скипского.

С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии, позже другие ученицы поделились схожими историями.