«Тимати нужно было переодеться»: Ургант о голых девушках в Дубае

Также Иван Ургант не стал исключать, что на балконе в шеренгу выстроились «научные сотрудники какой-нибудь лаборатории». Они якобы прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус солнечными лучами. Ургант посетовал, что правоохранители не следят за новостями науки.