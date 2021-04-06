«Тимати нужно было переодеться»: Ургант о голых девушках в Дубае

Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале поразмышлял о том, зачем голые девушки вышли на балкон в Дубае.
Ведущий предположил, что в этот момент могли проходить съемки программы «Холостяк», в котором за сердце рэпера Тимати борются девушки со всей страны.
«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти».
Также Иван Ургант не стал исключать, что на балконе в шеренгу выстроились «научные сотрудники какой-нибудь лаборатории». Они якобы прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус солнечными лучами. Ургант посетовал, что правоохранители не следят за новостями науки.
Напомним, что полиция ОАЭ задержала около сорока моделей, которые снимались обнаженным на балконе отеля.