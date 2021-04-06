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«Тимати нужно было переодеться»: Ургант о голых девушках в Дубае

Даня Виттиг
7 часов назад
Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале поразмышлял о том, зачем голые девушки вышли на балкон в Дубае.
Ведущий предположил, что в этот момент могли проходить съемки программы «Холостяк», в котором за сердце рэпера Тимати борются девушки со всей страны.
«Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода «Холостяка» в номере, и он попросил их выйти».
Также Иван Ургант не стал исключать, что на балконе в шеренгу выстроились «научные сотрудники какой-нибудь лаборатории». Они якобы прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус солнечными лучами. Ургант посетовал, что правоохранители не следят за новостями науки.
Напомним, что полиция ОАЭ задержала около сорока моделей, которые снимались обнаженным на балконе отеля.
Ранее "Рамблер" сообщал о снижении цен на билеты в Дубай.
ТВ,Видео,Тимати,Иван Ургант,
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