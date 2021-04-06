Девушка, проигравшая конкурс красоты в Шри-Ланке среди замужних женщин в 2019 году, из зависти сорвала корону с победительницы 2021 года. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел во время церемонии награждения «Миссис Шри-Ланка», которая транслировалась в прямом эфире. Победительницей конкурса 2021 года стала Пушпика Де Силва (Pushpika De Silva). Согласно материалу, решение судей вызвало недовольство лауреатки прошлых лет Каролин Джурие (Caroline Jurie). Она заявила, что на данный момент Де Силва находится в разводе, поэтому не может принимать участие в состязании.

Так, Джурие сорвала корону с объявленной победительницы и передала ее другой участнице, в результате чего лишенная приза девушка в слезах покинула сцену.

Позже организаторы мероприятия заявили, что они вернули корону Де Силве, а также принесли ей свои извинения за произошедшее.