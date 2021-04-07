«После биофака МГУ я поступил в педагогический институт имени Потемкина. Там я познакомился с Инной. У нас прочные отношения надолго не сложились. Потом после развода я 20 лет был холостяком».
«Они не были прочными. Я был склонен продолжать отношения, но супруга выступила против. Она не захотела со мной жить. Уже в том возрасте я любил путешествовать. Ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов. Дочку старшую по неделям брали себе. Сказали ей, чтобы не жаловалась на маму и папу. И с Инной, и с дочкой Надей у меня остались товарищеские отношения на всю жизнь. Не назову их дружескими. Дочь сейчас занимается экологическим туризмом», - сказал он.