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«Она не захотела со мной жить»: Николай Дроздов объяснил, почему распался его первый брак

Teleprogramma.pro
5 часов назад
Телеведущий Николай Дроздов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с женщиной по имени Инна. Николай Дроздов. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«После биофака МГУ я поступил в педагогический институт имени Потемкина. Там я познакомился с Инной. У нас прочные отношения надолго не сложились. Потом после развода я 20 лет был холостяком».
Николай Дроздов Как отметил Николай Дроздов, с Инной были студенческие отношения.
«Они не были прочными. Я был склонен продолжать отношения, но супруга выступила против. Она не захотела со мной жить. Уже в том возрасте я любил путешествовать. Ей это не нравилось. Мы разошлись без конфликтов. Дочку старшую по неделям брали себе. Сказали ей, чтобы не жаловалась на маму и папу. И с Инной, и с дочкой Надей у меня остались товарищеские отношения на всю жизнь. Не назову их дружескими. Дочь сейчас занимается экологическим туризмом», - сказал он.
Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он общественный деятель и пропагандист охраны природы.
ТВ,Николай Дроздов,МГУ,
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