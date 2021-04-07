«Она у нас была замечательной. Я ее называл сестрой-хозяйкой. У нее волевой характер. Говорила: «Раз сюда попали – значит надо делом заниматься». Другие девочки сидели, плакались. Она варила еду, всем раскладывала, на равные части. Кто ушел собирать дрова – оставляла пищу. Она и сердилась, если кто-то канючил. Говорила: «Хватит трындеть, делом надо заниматься». И ее слушались. Она молодец, конечно».
«Мы с ним вместе собирали лягушек. И однажды отравились. Хотя мясо у лягушек и жаб съедобное. Мы с Кириллом Александровичем за ними охотились. Я не уследил. Там на шкуре ядовитые железы. Зато у нас произошла прекрасная очистительная процедура. Все перенесли ее в общем-то в легкой форме», - отметил Ник