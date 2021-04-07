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«Я ее называл сестрой-хозяйкой»: Дроздов вспомнил, как участвовал с Фриске в «Последнем герое»

Teleprogramma.pro
4 часа назад
Телеведущий Николай Дроздов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как участвовал в шоу «Последний герой» с ныне покойной певицей Жанной Фриске.
«Она у нас была замечательной. Я ее называл сестрой-хозяйкой. У нее волевой характер. Говорила: «Раз сюда попали – значит надо делом заниматься». Другие девочки сидели, плакались. Она варила еду, всем раскладывала, на равные части. Кто ушел собирать дрова – оставляла пищу. Она и сердилась, если кто-то канючил. Говорила: «Хватит трындеть, делом надо заниматься». И ее слушались. Она молодец, конечно».
Также на острове он был вместе с рэпером Децлом, который также ушел уже из жизни.
«Мы с ним вместе собирали лягушек. И однажды отравились. Хотя мясо у лягушек и жаб съедобное. Мы с Кириллом Александровичем за ними охотились. Я не уследил. Там на шкуре ядовитые железы. Зато у нас произошла прекрасная очистительная процедура. Все перенесли ее в общем-то в легкой форме», - отметил Ник
Напомним, что Николай Дроздов с 1977 по 2018 год вел программу «В мире животных». Он общественный деятель и пропагандист охраны природы.
ТВ,Николай Дроздов,Жанна Фриске,
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