Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

«Пока пустая кухня»: Алена Рапунцель поделилась кадрами с «Поляны» обновленного «Дома-2»

Teleprogramma.pro
22 минуты назад
Алена Рапунцель станет одной из участниц нового «Дома-2», эфиры которого начнет показывать с 19 апреля телеканал «Ю». На проект звезда телестройки придет со своим ухажером Ильей Семиным, сыном Богданом и мамой Татьяной Владимировной. Алена Рапунцель и Илья уже успели побывать на «Поляне».
Девушка поделилась видео в Instagram, на котором запечатлела общие помещения «Дома-2». Скоро они заполнятся новыми участниками реалити-шоу.
«Пока пустая кухня, но скоро здесь будут новые любовные истории, работающие камеры», — поделилась Алена Рапунцель.
Она призналась, что была приятно удивлена, увидев свои снимки на стенах общей комнаты «Дома-2».
«Приехала на «Поляну», а тут везде висят мои фотографии. Все так ждут. Даже с мамулечкой. А вот еще какая классная фотка — Богдаша здесь совсем малыш», — показала Алена Рапунцель кадры.
Напомним, в недавнем интервью Teleprogramma.pro Алена Рапунцель пообещала, что намерена показать на «Доме-2» новую себя — повзрослевшую и поумневшую девушку, не склонную к истерикам.
ТВ,Илья Семин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители