Она призналась, что была приятно удивлена, увидев свои снимки на стенах общей комнаты «Дома-2».

«Приехала на «Поляну», а тут везде висят мои фотографии. Все так ждут. Даже с мамулечкой. А вот еще какая классная фотка — Богдаша здесь совсем малыш», — показала Алена Рапунцель кадры.