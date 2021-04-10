Что известно о женщинах Владимира Познера

В прошлом году в сети появились фотографии Владимира Познера в молодости. Телеведущий был настолько привлекателен и хорош собой, что пользователи начали сравнивать его с Ален Делоном и Марлоном Брандо. Очевидно, что известный журналист не был обделен вниманием женщин. Владимир Познер вступал в брак трижды. "Рамблер" рассказывает о его женах.

Валентина Чемберджи

Семейный фотоархив из книги «Прощание с иллюзиями»

Впервые Владимир Познер женился в 1957 году на писательнице Валентине Чемберджи. Тогда ему было 23 года. Будущие супруги познакомились на фестивале молодежи и студентов в Москве. Они оба учились в МГУ . Познер — на биофаке, Чемберджи — на филологическом. Втайне от юной жены у телеведущего случился роман с другой женщиной. Они разошлись, потом попытались возобновить отношения, но ничего не вышло, и супруги остались близкими друзьями.

"Не было у нас опыта совместной жизни. Я, признаюсь, рано женился. И мужчина, и женщина должны приобрести некий опыт жизни, прежде чем соединяться. Понимать, насколько друг другу вы подходите. И идеологически, и физически. Я был довольно невинным молодым человеком для своего возраста. Это сыграло свою роль. Я сделал некие ошибки, из-за которых мы и расстались. В этом виноват я", — объяснил журналист в эфире программы "Судьба человека".

Познер и Чемберджи были женаты десять лет. У них есть общая дочь Екатерина . Сейчас ей уже 60 лет.

Екатерина Орлова

Семейный фотоархив из книги «Прощание с иллюзиями»

Через два года после развода с первой супругой Владимир Познер женился во второй раз. Его новой возлюбленной стала Екатерина Орлова. Она работала в журнале "Спутник", куда журналист был назначен ответственным секретарем.

"Наши семьи на момент знакомства разваливались. Эта беда нас сблизила. Мы вместе поехали в Таллин встречать Новый год. Жили с ней в гостинице. Из Таллина мы вернулись вместе. Я усыновил ее сына Петра Орлова", — рассказал Владимир Познер.

Они прожили вместе 37 лет и развелись в 2005 году. На тот момент Познеру был 71 год. Он ушел от жены к женщине, которая младше него на 21 год. Журналист признался, что до сих пор испытывает вину за этот развод. Но, по его словам, "мы живем один раз".

"Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания".

Екатерина Орлова умерла в 2015 году.

Надежда Соловьева

Женщиной, в которую влюбился Владимир Познер, оказалась продюсер Надежда Соловьева . Она занималась гастролями зарубежных звезд в России.

"В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого".