Что известно о женщинах Владимира Познера

"Не было у нас опыта совместной жизни. Я, признаюсь, рано женился. И мужчина, и женщина должны приобрести некий опыт жизни, прежде чем соединяться. Понимать, насколько друг другу вы подходите. И идеологически, и физически. Я был довольно невинным молодым человеком для своего возраста. Это сыграло свою роль. Я сделал некие ошибки, из-за которых мы и расстались. В этом виноват я", — объяснил журналист в эфире программы "Судьба человека".
"Наши семьи на момент знакомства разваливались. Эта беда нас сблизила. Мы вместе поехали в Таллин встречать Новый год. Жили с ней в гостинице. Из Таллина мы вернулись вместе. Я усыновил ее сына Петра Орлова", — рассказал Владимир Познер.
"Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания".
"В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого".