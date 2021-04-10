«Самый дебильный проект»: Лоза высказался о шоу «Маска»

По мнению певца, достаточно взять любую ростовую куклу, с помощью которых в рестораны зазывают посетителей, поставить её на сцену, включить фонограмму — и будет такой же эффект.

Музыкант уверяет, что он бы никогда не пошёл на такое шоу — не то, что участвовать, в ладоши хлопать бы не стал. Хотя он в курсе, что за участие в таких шоу дают звания народных артистов. Но даже ради этого музыкант не собирается «позориться».