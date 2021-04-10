Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Почта

«Самый дебильный проект»: Лоза высказался о шоу «Маска»

News.ruиещё 1
1 час назад
Юрий Лоза крайне критично высказался о самом рейтинговом музыкальном шоу «Маска» на отечественном телевидении. Музыкант не смотрит шоу и возмущён тем, что происходит на сцене.
«Самый дебильный проект»: Лоза высказался о шоу «Маска»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению певца, достаточно взять любую ростовую куклу, с помощью которых в рестораны зазывают посетителей, поставить её на сцену, включить фонограмму — и будет такой же эффект.
На шоу «Маска» никто даже не знает, стоит ли внутри костюма артист, открывает он рот или нет. Есть, конечно, и другие тупые передачи типа «Точь-в-точь», «Один в один», «Битва хоров», но это ещё куда ни шло. «Маска» — это же апофеоз тупости! — приводит слова Лозы «Собеседник».
Музыкант уверяет, что он бы никогда не пошёл на такое шоу — не то, что участвовать, в ладоши хлопать бы не стал. Хотя он в курсе, что за участие в таких шоу дают звания народных артистов. Но даже ради этого музыкант не собирается «позориться».
Что касается невероятно высоких рейтингов проекта, то Лоза объясняет это тенденцией к отуплению населения.
К примеру, сейчас героями считаются персонажи из социальной сети TikTok. 40–50 лет назад такое и представить себе было невозможно! Раньше для того, чтобы стать популярным, нужно было совершить поступок. Скажем, спел хорошую песню на передаче — добился популярности. А сейчас — сначала стал популярным в Интернете, а потом уже пошел петь, — говорит артист.
И при этом неважно, попадает такой «певец» в ноты или нет.
ТВ,Певец,Маска,Юрий Лоза,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители