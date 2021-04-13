Брэд Питт и Зендая будут вести церемонию вручения «Оскара»

Основные мероприятия проведут в Лос-Анджелесе со строгими протоколами по COVID-19. Хаб в «городе ангелов», разделенный между Dolby Theater и Union Station, будет включать традиционную красную ковровую дорожку, а для «британского центра» продюсеры готовят что-то особенное, не раскрывая подробностей.

При этом продюсеры не исключают, что большая часть мероприятия все равно перейдет в формат видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого не дойдет.