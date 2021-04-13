Бузова прокомментировала свой уход из “Дом-2”

На днях начались новые съемки реалити-шоу “Дом-2 . Только без Ольги Бузовой.

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"Моя история в Дом-2 ЗАКОНЧЕНА",

– сообщила телеведущая.

По ее словам, после долгих раздумий она все же приняла решение покинуть шоу, хотя и провела с ним 17 лет жизни.

"Это были невероятно крутые годы. Я приехала в Москву в 18 лет.. и попала на проект. Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а МОЯ ЖИЗНЬ",

– рассказала Бузова.

Ольга призналась, что писала этот пост со слезами на глазах.

Однако, она приняла решение идти дальше.

"Я покидаю шоу, как участница и как ведущая",

– подытожила Бузова.

Но, как утверждают инсайдеры, “Оленька кривит душой”. Это было не ее решение, а продюсеров. Напомним, недавно стало известно, что шоу “Дом-2” будет теперь транслироваться на другом канале – телеканале «Ю». Переманить ведущую у новых владельцев программы не получилось. По сути против было руководство ТНТ.

«Оля — это прямая ассоциация с «ДОМом-2» на ТНТ, ведь именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является. Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС, но вести «ДОМ-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация»,