Куда пропали и как изменились ведущие шоу «Снимите это немедленно»

Программа «Снимите это немедленно» стала одним из самых популярных шоу на телеканале СТС и завоевала сердца миллионов зрителей не только увлекательным форматом, но и яркими ведущими.

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Таша Строгая

Дизайнер и телеведущая Таша Строгая запомнилась зрителям своей харизмой и безукоризненным вкусом.

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Натальи Фроловой (настоящее имя Строгой) за спиной большой опыт в сфере моды и дизайна: Таша закончила училище и академию со специальностями «Художник-модельер театрального костюма» и «Дизайнер одежды», а также была редактором отдела моды в глянцевом журнале. Кроме того, в 2012 году Таша создала и выпустила одежду собственного дизайна под маркой «TashaStrogaya», и в дальнейшем выступала на таких известных показах, как «Дефиле на Неве» в Санкт-Петербурге и «Неделя моды» в Москве.

Подробности личной жизни Строгая тщательно скрывает, но известно, что у нее крепкий и счастливый брак с мужем по имени Сергей. У них растут два сына-близнеца: Федор и Федот. Сейчас Таша ведет уроки в собственной «Школе красоты и стиля Таши Строгой», где она рассказывает о психологии шоппинга и организовывает мастер-классы по подбору нарядов и составлению капсульного гардероба.

Александра Вертинская

Александра Вертинская в паре с Ташей Строгой была первой ведущей программы «Снимите это немедленно».

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Ведущую пригласили в шоу за высокие заслуги. Незадолго до старта программы известный журнал назвал Александру Вертинскую самой стильной москвичкой, и режиссер программы лично позвонил девушке и пригласил ее поучаствовать в шоу. Телеведущая отличалась безупречным чувством стиля, ведь стажировку по вопросам моды она проходила в Париже. Александра Вертинская сначала сомневалась и не могла принять приглашения для участия в шоу, но любимый муж Емельян уговорил ее попробовать себя в амплуа модного критика. Александра пробыла ведущей три года, и совсем не жалеет о таком опыте.

Сейчас Александра Вертинская счастливо живет с мужем Емельяном Захаровым и двумя дочками, Василисой и Лидией. Экс-телеведущая также активно занимается искусством. У семьи особое отношение к искусству. Каждый из них успел попробовать себя в определенном направлении: актерском мастерстве, скульптуре, преподавании изящных искусств и коллекционировании шедевров живописи.

Наталья Стефаненко

Наталья Стефаненко не мечтала о карьере в мире моды, она пошла по стопам отца инженера-ядерщика и получила специальность инженера-металлураг в Московском институте стали и сплавов. На последнем курсе Наталья выиграла конкурс красоты, после которого известный владелец модельного агентства Джон Касабланкас лично пригласил ее работать в США, но юная модель отказалась ради диплом о высшем образовании.

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Закончив институт, Стефаненко отправилась в Италию. В одном из ресторанов ее заметил мужчина, который оказался режиссером. Он предложил Наталье стать героиней местного ток-шоу. Его даже не смутило, что девушка совсем не знает итальянский язык. Спустя несколько лет работы за границей Наталья Стефаненко получила звонок с предложением стать ведущей программы «Снимите это немедленно» на СТС. Модель сначала сомневалась, но в конечном итоге вернулась на родину, и вместе с Ташей Строгой стала звездой нового сезона программы.