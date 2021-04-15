Якубович рассказал о тайнах «Поля чудес»

Многолетний ведущий популярной программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о взаимоотношениях со своими детьми и внуками, а также раскрыл секреты шоу, столь любимого многими российскими телезрителями.

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Внучке Софье 20 лет. Жду, когда она мне будет читать на ночь! Дочке, когда она была маленькой, читал. Сейчас Варваре 23 года, она окончила МГИМО по специальности «международная журналистика». Но с ней уже трудно разговаривать. У неё своё мнение по любому вопросу. Совета спрашивает, но при этом знает ответ, — рассказывал KP.RU телеведущий.

По словам Якубовича, ещё трудней общаться с 48-летним сыном, который также работает на Первом канале, при этом являясь обладателем чёрного пояса по карате. Телеведущий признался, у детей никогда не было проблем из-за отца, так как им целенаправленно дали фамилию матери.

Фамилия моих жены и дочери — Видо. Сын и дочь долго скрывали, что имеют ко мне отношение. Внучку, по-моему, вообще никто не спрашивает, — признался Якубович.

При этом дети и внуки не только не имеют никаких привилегий за счёт известного отца, но и сами не хотят ими пользоваться. Так, одна из внучек, по словам Якубовича, работает в заведении общепита за 12 тысяч рублей, и отказывается от более оплачиваемой работы.

По словам телеведущего, ему много раз предлагали создать другой проект, кроме «Поля чудес», но к нему очень сильно прикрепилось его амплуа ведущего именно этого шоу, и с этим, по признанию Якубовича, уже ничего не поделаешь.