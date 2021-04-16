В Сети шумно обсуждают удивительный успех простого русского парня Владислава Иванова в Китае. По Владику сейчас сходят с ума китайские девушки, а количество его фанатов с каждым днем растет.

Как выяснил "Рамблер", парень просто работал переводчиком одного из артистов на популярном песенном конкурсе в Китае, пока его не заметили организаторы. Смазливому молодому человеку предложили участие в проекте и пообещали, что уже через две недели он сможет поехать домой. Владик согласился и взял псевдоним Lelush.

Но все оказалось гораздо интереснее, чем он себе представлял. Парень, совершенно не умея петь, начал выступать со спорными русскими песнями. Зрители отмечают, что он странно двигается с крайне монотонным выражением лица.

Уйти через две недели, как он хотел, не удалось. На парня свалилась бешеная популярность, а китайская молодежь буквально разрывается от восхищения Лелушем. Даже странная русская песня, спетая явно невпопад, в его исполнении "завирусилась" и стала особенно популярной в TikTok.

@bogatcio

При этом покинуть проект по своему желанию он не может, потому как за это по контракту предусмотрен большой штраф. Многие пользователи Сети шутят, что парня держат в "заложниках", а кто-то даже пытается помочь ему уйти с проекта, публикуя в TikTok и Twitter посты с тегами #свободулелушу #lelush.