Авербух раскрыл зарплаты участников "Ледникового периода"

Фигурист Илья Авербух рассказал о зарплатах участников шоу "Ледниковый период". Об этом он рассказал в интервью Василию Конову, опубликованному на его YouTube-канале.

Фото: @averbukhofficial @averbukhofficial

Авербух отметил, что из-за пандемии снизились доходы, а вместе с ними и зарплаты участников проекта.

Конов попросил прокомментировать слухи о том, что фигуристы в шоу зарабатывают около 600 тысяч рублей, а приглашенные звезды получали 150 тысяч за один выход.

«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч»

Он также добавил, что сумму, названную ранее, можно разделить пополам, так как она составляет доход пары. Фигурист отметил, что одиночкам он платил бы столько же, но в его шоу таких участников нет.