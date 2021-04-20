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Авербух раскрыл зарплаты участников "Ледникового периода"

Елизавета Назарова
1 час назад
Фигурист Илья Авербух рассказал о зарплатах участников шоу "Ледниковый период". Об этом он рассказал в интервью Василию Конову, опубликованному на его YouTube-канале.
Авербух раскрыл зарплаты участников "Ледникового периода"
Фото: @averbukhofficial@averbukhofficial
Авербух отметил, что из-за пандемии снизились доходы, а вместе с ними и зарплаты участников проекта.
Конов попросил прокомментировать слухи о том, что фигуристы в шоу зарабатывают около 600 тысяч рублей, а приглашенные звезды получали 150 тысяч за один выход.
«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч»
Он также добавил, что сумму, названную ранее, можно разделить пополам, так как она составляет доход пары. Фигурист отметил, что одиночкам он платил бы столько же, но в его шоу таких участников нет.
Авербух отметил, что организация шоу сильно подорожала из-за обвала рубля, а разрешенная наполняемость зала не помогает окупить представление. Именно поэтому он решил от них отказаться.
ТВ,Илья Авербух,
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