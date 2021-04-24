Напомним, что Митя Фомин получил широкую известность, выступая в группе «Hi-Fi». Он лауреат премии «Золотой граммофон» и «Песня года». Певцу, которому уже 47 лет, приписывают разные романы, но он никогда не был женат. Это порождает слухи о его нетрадиционной ориентации.