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Илон Маск станет телеведущим

Стелла Шмель
5 часов назад
Знаменитый бизнесмен, создатель Tesla и SpaceX, Илон Маск теперь еще и телеведущий. Он проведет популярное в Америке вечернее ток-шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает телеканал NBC.
Маск примет разовое участие в выпуске, выход которого запланирован на 8 мая. Гостей этого эфира станет певица Майли Сайрус.
На большом экране Илон Маск уже появлялся. Он становился героем эпизодических ролей в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и научно-юмористическом сериале "Теория большого взрыва".
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