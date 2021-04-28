Где сейчас Юлия Самойлова, выступавшая на «Евровидении»

В некоторых интервью она рассказывала, что слава, которая обрушилась на нее после участия в конкурсе, быстро утихла. Сначала девушке звонили из разных СМИ, просили дать интервью, а также приглашали на ток-шоу. При этом, давать концерты ее звали редко, но она не стала бросать музыку. В 2018 году она выпустила свой первый альбом, написала книгу, но потом ее творчество утихло. Позже выяснилось, что она записывает новый альбом, средства на который собирает на краундфандинговой платформе. В одном из интервью Самойлова рассказала, что новые песни будут сильно отличаться от того, что она делала раньше — она планирует записать больше танцевальных треков, а также добавить немного рока.