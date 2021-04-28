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Где сейчас Юлия Самойлова, выступавшая на «Евровидении»

Елизавета Назарова
13 часов назад
Певица Юлия Самойлова прославилась благодаря конкурсу "Евровидение", в котором она участвовала в 2017 и 2018 годах. Дело в том, что в 2017 году девушке запретили въезд на Украину, поэтому Россия не смогла участвовать в вокальном конкурсе. В 2018 году девушке все-таки удалось приехать на конкурс в Лиссабон, но в финал она не прошла — сбилась в словах во время выступления. "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь Самойловой после "Евровидения".
Где сейчас Юлия Самойлова, выступавшая на «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Евровидение, безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моём творчестве. О нём я буду вспоминать всегда — думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — говорила Самойлова после конкурса.
В некоторых интервью она рассказывала, что слава, которая обрушилась на нее после участия в конкурсе, быстро утихла. Сначала девушке звонили из разных СМИ, просили дать интервью, а также приглашали на ток-шоу. При этом, давать концерты ее звали редко, но она не стала бросать музыку. В 2018 году она выпустила свой первый альбом, написала книгу, но потом ее творчество утихло. Позже выяснилось, что она записывает новый альбом, средства на который собирает на краундфандинговой платформе. В одном из интервью Самойлова рассказала, что новые песни будут сильно отличаться от того, что она делала раньше — она планирует записать больше танцевальных треков, а также добавить немного рока.
Помимо прочего певица разрабатывает сольную программу. Над всем этим она работает вместе с мужем. Они пишут песни и прорабатывают организационные моменты. Самойлова говорит, что ее творчество все-таки приносит ей некоторый доход.
ТВ,Юлия Самойлова,
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