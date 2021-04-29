Популярный комик рассказал о редактуре шуток на КВН

По словам Мусагалиева, ведущий КВН Александр Масляков
стал лояльно относиться к членам их команды после одного случая. Однажды во время редактуры Масляков
забраковал все шутки из выступления, которое подготовили «Камызяки». На следующий день должен был быть финальный прогон, однако игроки не смогли придумать новые номера. Тогда Мусагалиев
решил, что утром позвонит Маслякову. Он объяснил ведущему, что команда не готова к прогону, и предложил разрешить им выступить на игре с шутками, которые они напишут в течение дня.