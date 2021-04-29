Популярный комик рассказал о редактуре шуток на КВН

Масляков согласился. К игре, которая была на следующий день, «Камызяки» подготовили новые номера, с которыми смогли выиграть. При этом материал, с которым они выступали, был «не тронут никем». После этого Масляков стал доверять членам их команды, отметил Мусагалиев.

«С тех пор мы вообще потеряли смысл в редактуре без него», — признался комик. По его словам, когда команда приходила на редактуру, многие сотрудники телепроекта говорили, что предложенные ими шутки не пустят в эфир, так как «Масляков будет недоволен». В ответ на это «Камызяки» показывали свои шутки лично ведущему и добивались того, чтобы их номера одобряли. В то же время, по словам Мусагалиева, участники других команд боялись звонить Маслякову и действовать в обход редакторов программы.