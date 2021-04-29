Популярный комик рассказал про редактуру шуток на КВН

Азамат Мусагалиев
рассказал о том, как редактировали шутки в КВН перед выпуском их в эфир. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Предельник».
Фото: @azabraza1984@azabraza1984
Комик участвовал в составе команды КВН «Камызяки», к которой, по его словам, Масляков
стал лояльно относиться после одного конкретного случая.
Как-то во время редактуры все шутки этой команды были забракованы, а на следующий день уже был финальный прогон, к которому участники команды «Камызяки» не смогли придумать новые номера.
Мусагалиев решил, что утром позвонит Маслякову и объяснит ему, что команда к прогону не готова. А на игре он попросил дать разрешение выступить с шутками, которые команда подготовит в течение дня. На что Масляков согласился.
В тот раз команда «Камызяки» выступила успешно и смогла выиграть. При этом материал был «не тронут никем». Именно после этого случая Александр Масляков стал доверять участникам команды, а сам Масляков пропускал многие шутки, которые не пропускала его команда помощников.