Популярный комик рассказал про редактуру шуток на КВН

Азамат Мусагалиев рассказал о том, как редактировали шутки в КВН перед выпуском их в эфир. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Предельник».

Фото: @azabraza1984 @azabraza1984

Комик участвовал в составе команды КВН «Камызяки», к которой, по его словам, Масляков стал лояльно относиться после одного конкретного случая.

Как-то во время редактуры все шутки этой команды были забракованы, а на следующий день уже был финальный прогон, к которому участники команды «Камызяки» не смогли придумать новые номера.

Мусагалиев решил, что утром позвонит Маслякову и объяснит ему, что команда к прогону не готова. А на игре он попросил дать разрешение выступить с шутками, которые команда подготовит в течение дня. На что Масляков согласился.