Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Популярный комик рассказал случай про редактуру шуток на КВН

Стелла Шмель
9 часов назад
Азамат Мусагалиев рассказал о том, как редактировали шутки в КВН перед выпуском их в эфир. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «Предельник».
Популярный комик рассказал про редактуру шуток на КВН
Фото: @azabraza1984@azabraza1984
Комик участвовал в составе команды КВН «Камызяки», к которой, по его словам, Масляков стал лояльно относиться после одного конкретного случая.
Как-то во время редактуры все шутки этой команды были забракованы, а на следующий день уже был финальный прогон, к которому участники команды «Камызяки» не смогли придумать новые номера.
Мусагалиев решил, что утром позвонит Маслякову и объяснит ему, что команда к прогону не готова. А на игре он попросил дать разрешение выступить с шутками, которые команда подготовит в течение дня. На что Масляков согласился.
В тот раз команда «Камызяки» выступила успешно и смогла выиграть. При этом материал был «не тронут никем». Именно после этого случая Александр Масляков стал доверять участникам команды, а сам Масляков пропускал многие шутки, которые не пропускала его команда помощников.
ТВ,Азамат Мусагалиев,Александр Масляков,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители