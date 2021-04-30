Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему архивные выпуски шоу не покажут по СТС

По словам Орлова, встреча с Нетиевским у него состоялась примерно месяц назад. Все шло позитивно в сторону согласия объединения прав на программы, но в итоге шоумен занял непримиримую позицию.

Евгений Орлов Между тем сам Нетиевский подтвердил, что переговоры действительно были. Орлов, как заметил шоумен, предложил продюсерам всего 20 или 30 процентов от возможной сделки. Его команду такой поворот дел не устроил. Нетиевский посетовал, что больше всего в этом конфликте страдает зритель. Он не увидит 73 старых выпуска. Они в данный момент заблокированы на YouTube, и их нет в сетке на СТС, сообщает Ura.ru.