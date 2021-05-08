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Манижа провела первую репетицию на "Евровидении" в Роттердаме

ТАССиещё 12
9 часов назад
Певица Манижа, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", в субботу провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Журналисты могли наблюдать за шоу удаленно в специально созданном в этом году онлайн пресс-центре.
Манижа провела первую репетицию на "Евровидении"
Фото: @manizha@manizha
Во время исполнения песни Russian Woman ("Русская женщина") Манижа сначала появится на сцене в объемном костюме, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном комбинезоне - как на национальном отборе в эфире Первого канала 8 марта. Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране появятся женщины разного возраста - представительницы разных народов России. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".
Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
ТВ,Первый канал,
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