Манижа провела первую репетицию на "Евровидении"

Певица Манижа, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", в субботу провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Журналисты могли наблюдать за шоу удаленно в специально созданном в этом году онлайн пресс-центре.

Во время исполнения песни Russian Woman ("Русская женщина") Манижа сначала появится на сцене в объемном костюме, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном комбинезоне - как на национальном отборе в эфире Первого канала 8 марта. Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране появятся женщины разного возраста - представительницы разных народов России. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".