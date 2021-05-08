Стриженова вернулась к работе спустя месяц после перелома

Несколько дней Стриженова находилась в больнице, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления ей слали многие знаменитые друзья и коллеги. Месяц в гипсе завершен, и Екатерина, наконец, закрыла больничный и с новыми силами вернулась к любимой работе.
Стриженова запечатлелась в студии программы «Доброе утро», которую, к слову, ведет уже почти четверть века. Для своего первого послебольничного эфира знаменитость выбрала красно-белую блузку в спортивном стиле. На груди звезды красовалась георгиевская ленточка.