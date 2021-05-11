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Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта

Lenta.ru
11 часов назад
Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину, по которой она решила уйти из проекта. Об этом она рассказала в разговоре с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-проекта «Эмпатия Манучи».
Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта
Фото: Эмпатия Манучи / YouTubeЭмпатия Манучи / YouTube
Отвечая на вопрос о том, почему она ушла из Comedy Woman, Морозова отметила, что поняла, что ей «надо идти дальше».
«Я решила, что я хочу чего-то нового»,
— объяснила артистка.
Кроме того, по словам Морозовой, в отношениях в коллективе начались сложности и конфликты. Она уточнила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы в любом коллективе.
Артистка также подчеркнула, что благодарна другим участницам проекта: по ее словам, все они много дали друг другу. В то же время Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других участниц своей семьей, однако после ухода оттуда поняла, что они были только коллегами.
В ноябре 2020 года бывшая участница Comedy Woman Мария Кравченко прокомментировала слухи о закрытии шоу. По ее словам, продюсер проекта сообщил участницам, что шоу не может дальше существовать в прежнем формате.
За несколько месяцев до этого Надежда Ангарская, еще одна участница Comedy Woman, рассказала, что шоу закрыли и больше не снимают. Ангарская добавила, что не знает причину, по которой от проекта решили отказаться.
ТВ,Надежда Ангарская,Мария Кравченко,Татьяна Морозова,
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