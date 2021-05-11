Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова
назвала причину, по которой она
решила уйти из проекта. Об этом она рассказала в разговоре с Вячеславом Манучаровым для его YouTube
-проекта «Эмпатия Манучи».
Фото: Эмпатия Манучи / YouTubeЭмпатия Манучи / YouTube
Отвечая на вопрос о том, почему она ушла из Comedy Woman, Морозова отметила, что поняла, что ей «надо идти дальше».
«Я решила, что я хочу чего-то нового»,
Кроме того, по словам Морозовой, в отношениях в коллективе начались сложности и конфликты. Она уточнила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы в любом коллективе.
Артистка также подчеркнула, что благодарна другим участницам проекта: по ее словам, все они много дали друг другу. В то же время Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других участниц своей семьей, однако после ухода оттуда поняла, что они были только коллегами.
В ноябре 2020 года бывшая участница Comedy Woman Мария Кравченко прокомментировала
слухи о закрытии шоу. По ее словам, продюсер проекта сообщил участницам, что шоу не может дальше существовать в прежнем формате.
За несколько месяцев до этого Надежда Ангарская
, еще одна участница Comedy Woman, рассказала
, что шоу закрыли и больше не снимают. Ангарская добавила, что не знает причину, по которой от проекта решили отказаться.