Как любимица Америки лишилась всего из-за секс-скандала

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес в прошлом веке совершила сразу две революции в сознании тогда еще консервативных американцев. Сначала девушка-христианка стала одной из первых в мире женщин, которым удалось добиться успеха в стендапе — ремесле, где до этого котировались только мужчины-комики. Через несколько лет Дедженерес поразила публику своим каминг-аутом: вместо того, чтобы «похоронить» карьеру юмористки, неожиданное признание открыло ей новые горизонты. Но беда пришла, откуда не ждали: в 2020 году женщина попала под шквал критики от либеральной общественности, которая раньше всегда была на ее стороне. Бывшие и нынешние сотрудники собственного ток-шоу Дедженерес обвинили создателей программы в расизме и харассменте, и теперь 63-летняя ведущая закрывает свою культовую передачу. Как юмористке удалось стать легендой мирового шоу-бизнеса и что ждет ее карьеру в будущем — в материале «Ленты.ру»

Самый желанный диван

«Это очень умно, очень свежо. Отличный материал», — сказал автор программы The Tonight Show Джонни Карсон в 1986 году, когда впервые услышал живое выступление Эллен Дедженерес в эфире собственного шоу. Эта похвала стала для начинающей юмористки настоящим билетом в мир шоу-бизнеса: в то время почти все уважающие себя комики мечтали попасть на легендарное вечернее шоу Карсона , которое транслировалось в прайм-тайм по национальному телевидению. Появление у культового ведущего открывало людям новые, ранее невиданные возможности в карьере: после его эфира с комиками нередко заключали контракты на ТВ.

Дедженерес удостоилась еще больше чести, чем многие из тех, кто просто выступал в The Tonight Show. После окончания монолога Карсон подозвал юмористку на соседний с ним диван, чтобы пообщаться. Так Эллен стала полноценной гостьей программы. До нее ни одна девушка-комик не достигала такой высоты.

На тот момент Дедженерес выступала со стендапом всего четыре года — относительно небольшой срок для становления профессионального артиста. Однако этого времени ей хватило, чтобы произвести фурор на юмористической сцене. Больше остальных зрителей Карсона рассмешила шутка про пожилую родственницу Дедженерес, которая слишком увлеклась фитнесом.

«Моя бабушка начала заниматься ходьбой по восемь километров в день, когда ей было 60 лет. Сейчас ей 97, и мы понятия не имеем, где она на хрен находится»,

— сказала Эллен, после чего зал разразился хохотом.

Как это часто бывает у комиков, детство и юность Дедженерес не слишком располагали к юмору, а один из своих самых известных монологов она и вовсе написала под впечатлением от смерти близкого человека. Но именно смех помогал ей бороться с жизненными трудностями.

Болезнь матери и отчим-насильник

Эллен родилась 26 января 1958 года в городе Метаири (штат Луизиана, США). Ее мать Элизабет Джейн работала логопедом, а отец Эллиот Эверетт Дедженерес — страховым агентом. Всю свою жизнь мужчина был членом Церкви сайентологии — религиозного учения, которое возникло на основе либерального протестантизма. Эллен тоже воспитывалась в рамках этой конфессии до 13 лет, пока ее родители не развелись. Тем не менее походы в воскресную школу оставили заметный след в ее характере.

«Вера — это часть меня Самым важным, что я каждую неделю видела на стене в воскресной школе, было золотое правило: "Поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами". Это то, что я получила от церкви, и для меня это все еще способ жить»,

говорила Дедженерес в интервью в 2011 году.

После развода родителей девочка осталась с мамой, а ее брата Вэнса забрал к себе отец. Вскоре разбитая семья столкнулась с тяжелыми временами: у Элизабет диагностировали рак груди. И хотя женщина поборола болезнь, на этом неприятности не закончились, потому что новый отчим Эллен воспользовался недугом жены и пытался изнасиловать падчерицу.

В какой-то момент, когда Элизабет не было дома, мужчина подошел к 15-летней Эллен и попросил разрешения потрогать ее грудь, чтобы проверить на наличие уплотнений. Убедив девушку первый раз, он решил повторить свою трюк позднее. На третий раз Эллен поняла, что у отчима на нее совсем другие планы, и заперлась в своей комнате. Насильник попытался выломать дверь, поэтому девушка выбила окно и убежала из дома.

Эллен не хотела причинять дополнительную боль нездоровой матери, поэтому девочка несколько лет скрывала от нее случившееся. Но даже когда она рассказала матери об инциденте, та не поверила дочери. В итоге ее мать прожила с отчимом-насильником целых 18 лет.

Козни мужчин

Окончив школу в 1976 году, Дедженерес поступила в Новоорлеанский университет на курс коммуникационных исследований. Правда, студентка проучилась всего один семестр, после чего бросила университет и устроилась на работу в юридическую фирму вместе со своей двоюродной сестрой Лорой Джиллен. Там она тоже продержалась недолго: по признанию Эллен, скучные обязанности и дресс-код «ее душили». После увольнения она пробовала себя продавцом в магазинах одежды и пылесосов, официантом в ресторане быстрого питания, барменом и даже маляром. Однако ни одна из этих профессий не позволяла ей в должной мере наслаждаться жизнью.

Подспудное желание заниматься юмором у Эллен возникло еще в детстве. В те времена, когда ее мать впадала в депрессию из-за болезни, дочь постоянно пыталась ее рассмешить.

«Я видела, когда она теряла настроение, и начинала смеяться над ее танцами. Тогда она тоже начинала смеяться, а я смеялась над ее смехом. И она смеялась так сильно, что начинала плакать, а потом я смеялась и над этим... Будучи 13-летним ребенком, я узнала, что могу манипулировать людьми таким образом. Это действительно мощная вещь. Но также я видела, что могу сделать кого-то счастливым»,

— вспоминала Дедженерес в интервью.

Один из первых юмористических монологов Эллен написала после пережитого ею трагического события — смерти лучшей подруги, с которой она делила комнату после окончания средней школы. Однажды ночью Дедженерес шла домой и увидела на улице серьезную автомобильную аварию. На следующее утро она узнала, что на пассажирском сидении разбитой вдребезги машины находилась ее соседка, которая в итоге погибла. Подавленная девушка задумалась о своей жизни и осознала, что спит на полу на матрасе в окружении блох. Она пофантазировала на тему того, чтобы позвонить богу и спросить, почему блохи остались рядом с ней, а ее лучшей подруги больше нет.

«Я почувствовала, как что-то будто прошло через меня. Я помню, как писала это без перерывов, не думая о том, что будет дальше. И когда я закончила, я прочитала это и сказала: "Однажды я расскажу это Джонни Карсону, ему это понравится, и он пригласит меня на диван". Я знала, что это было смешно. Я знала, что это классика. И это спасло меня»,

— вспоминала будущая звезда. Через несколько лет ее предсказание действительно сбылось.

Поначалу Дедженерес рассказывала монологи друзьям. Увидев положительную реакцию, она решила попробовать свои силы на сцене местных новоорлеанских кофеен. Несмотря на то, что в начале 1980-х годов девушки вообще не воспринимались американцами в качестве комиков, Эллен легко доказала обратное: она быстро завоевала любовь зрителей, благодаря чему уже в 1981 году стала ведущей единственного на тот момент новоорлеанского комедийного клуба. А еще через год кабельный телеканал Showtime назвал Дедженерес «самым смешным человеком в Америке».

Коллеги-мужчины болезненно воспринимали успех новоиспеченной звезды стендапа. Они видели, что яркая девушка лучше справляется с задачей рассмешить гостей, чем они сами.

«Все люди, работающие в клубе, выходили на сцену и пытались сбить меня с толку, потому что они были озлоблены тем, что у меня не было опыта, но я превосходила их»,

— говорила стендаперша. В качестве примера она вспоминала, что однажды какой-то комик настроил против нее толпу, после чего группа людей в первом ряду демонстративно развернулась и села спиной к Эллен. Когда девушка покинула сцену, ликующий комик вернулся и продолжил издеваться над ней под аплодисменты толпы.

«Я рыдала. Я хотела вернуться домой и закончить карьеру. Мне казалось, что это худшая профессия, она слишком жестокая»,

— думала в тот момент Эллен. Однако ей удалось перебороть себя.

С дивана на экран

В 1986 году, через четыре года после начала карьеры стендап-комика, Эллен исполнила свою мечту и попала на шоу Джонни Карсона. Там она зачитала монолог про бога и блох, который приглянулся ведущему.

Писавшие об успехе Дедженерес журналисты отмечали, что стендаперша отлично держалась на сцене: она была молода и энергична, а ее материал был не поверхностным и выгодно отличался глубиной. Вместе с тем образу помогали правильно выстроенные паузы и хорошая мимика. Весь этот набор производил на публику неизгладимое впечатление, и девушка начала быстро набирать обороты в шоу-бизнесе.

Эллен стали регулярно приглашать в качестве актрисы на телевидение и в кино. В 1989 году она получила первую неэпизодическую роль в ситкоме Open House, а вскоре продюсеры пригласили ее в комедийный сериал «Лори Хилл». В 1993 году на большие экраны вышел фильм «Яйцеголовые», где Дедженерес сыграла второстепенную роль. Однако всемирную популярность ей принес сериал «Эллен», который показали по телевидению годом позже.

«Я понятия не имела, сколько будет ненависти»

Поворотным моментом в публичной жизни Эллен стал каминг-аут. В 1997 году одна из самых знаменитых комикесс США поставила под удар свою карьеру, признавшись в том, что она лесбиянка, в интервью Опре Уинфри — едва ли не популярнейшей телеведущей того времени. Любопытно, что героиня актрисы в ситкоме «Эллен» последовала ее примеру и выступила с тем же заявлением, а роль ее психотерапевта в сериале сыграла Уинфри.

«Для меня это признание стало важнее моей карьеры. Я внезапно сказала: "Почему мне, знаете ли, стыдно за то, кем я являюсь, чтобы быть успешной и знаменитой в глазах общества?"»

описала свои чувства Дедженерес через 20 лет после каминг-аута.

Эллен добавила, что на тот момент у нее, казалось бы, не было причин признаваться в гомосексуальности. Ее шоу было крайне популярно, а карьера быстро шла в гору. Но юмористка так и не смогла отговорить себя, поэтому решилась на отчаянный шаг. И не пожалела: по ее словам, ей стало легче принять себя и наслаждаться жизнью, хотя первое время приходилось нелегко.

Поклонники Эллен приняли новость неоднозначно. Многие поддержали ее выбор, однако нашлись тысячи людей, которые приняли информацию в штыки.

«Я понятия не имела, сколько будет ненависти. Я понятия не имела, что меня ждут угрозы убийством или взрывом бомбы. Это было действительно страшное время»,

И хотя Дедженерес отчасти была готова к тому, что ее посчитают фриком, она не ожидала, что негатив выльется даже на ее коллег. Например, гетеросексуальная актриса Лора Дерн , которая сыграла возлюбленную Элен в ситкоме, получила массу критики в свой адрес после выхода эпизода на экраны. Опра Уинфри тоже оказалась в центре внимания недоброжелателей, которые буквально завалили ее гневными письмами.

Откровение Эллен спорно отразилось и на ее одноименном сериале. Эпизод, в котором героиня совершила каминг-аут, собрал у экранов 42 миллиона зрителей и стал самым популярным в истории шоу, он также получил несколько премий, включая «Эмми» за лучший сценарий. Впоследствии критики отмечали , что момент с признанием героини, возможно, помог уменьшить общественные предубеждения против ЛГБТ-сообщества. Но в то же время шоу лишилось нескольких крупных рекламодателей, а вскоре его рейтинги заметно упали. Даже сторонники ЛГБТ-движения обратили внимание, что проблемам геев в сериале стали уделять слишком много внимания. В итоге шоу закрылось на пятом сезоне.

Расизм, страх и запугивание

После окончания сериала Дедженерес вновь погрузилась в стендап-карьеру, а также попробовала себя в паре других ситкомов, которые не снискали зрительских симпатий. Но блистательная карьера Эллен, вопреки ожиданиям недоброжелателей, и не думала останавливаться. В 2003 году звезда стендапа стала ведущей собственного дневного ток-шоу «Шоу Эллен Дедженерес», которое идет в прайм-тайм уже 18 лет. За все время в эфире программа получила 171 номинацию, 61 премию «Эмми» и 17 наград People's Choice Awards.

Концепция программы заключается в том, что в гости к Дедженерес приходят разные знаменитости со всего мира: актеры, комики, певцы, блогеры и герои мемов. Они общаются с телеведущей, шутят на актуальные темы и периодически принимают участие в юмористических конкурсах. Один из популярных сегментов передачи — розыгрыш дорогих призов для телезрителей. К тому же иногда создатели программы жертвуют деньги на благотворительность. Последнее является важной частью не только всего шоу, но и образа Дедженерес, которая часто проговаривает слоган «будь добрым» — видимо, эта присказка тоже осталась с ней со времен воскресной школы.

До недавнего времени казалось, что судьбе шоу ничего не угрожает — благодаря своему чувству юмора и отличной импровизации Эллен удавалось до последнего удерживать высокие рейтинги. Однако вскрывшееся в 2020 году закулисье передачи может погубить ее карьеру.

В 2020 году крупное американское издание BuzzFeed выпустило большой материал, основанный на признаниях одного действующего и десяти бывших сотрудников «Шоу Эллен Дедженерес», пожелавших остаться анонимными. Они рассказали, что на площадке царит далеко не такая веселая атмосфера, как может показаться через объектив камеры. По словам подчиненных Дедженерес, за кулисами процветает расизм, страх и запугивание.

Большинство собеседников издания обвинили исполнительных продюсеров и других топ-менеджеров в излишней токсичности. Несколько работников отметили, что их уволили после того, как они брали больничные или отгулы, чтобы попасть на похороны родственников. Один из них провел месяц в психиатрической клинике после попытки суицида, а вернувшись на работу, узнал, что на его должность уже взяли человека.

Чернокожая женщина заявила, что на протяжении полутора лет работы сталкивалась с расистскими комментариями и микроагрессией в свой адрес. Например, на корпоративе один из авторов программы сказал, что знает только имена белых сотрудников шоу.

«Вся эта история с "будь добрым" — это только когда камеры включены. Это все ради шоу. Я знаю, что они дают людям деньги и помогают им, но это все ради шоу»,

— сказал журналистам один из собеседников.

«Она знает, что это дерьмо продолжается, но не хочет этого слышать»

Вскоре после выхода скандального материала ситуация усугубилась. Журналисты BuzzFeed нашли других сотрудников шоу Эллен, которые согласились откровенно рассказать о сексуальных домогательствах со стороны исполнительных продюсеров.

Один из работников обвинил главного сценариста шоу Кевина Лемана в том, что тот предложил ему заняться оральным сексом на корпоративе в 2013 году. Несколько работников рассказали, что видели, как Леман хватал одного из подчиненных за половой орган и целовал в шею другого. По словам очевидцев, этот же человек неоднократно высказывал сексуальные комментарии коллегам, маскируя их под сарказм. Сам Леман категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

Под шквал критики попал еще один исполнительный продюсер Эд Главин, который якобы гладил нескольких своих подчиненных по спине и плечам, а также проводил руками ниже их талии.

Еще один бывший сотрудник сказал, что соисполнительный продюсер Джонатан Норман некоторое время ухаживал за ним, водил на концерты и другие связанные с работой мероприятия, а затем однажды ночью попытался заняться с ним оральным сексом. Трое бывших коллег сотрудника подтвердили, что он рассказывал им об инциденте в то время.

«Мы — молодые люди, которые создавали нашу карьеру и, к сожалению, попали в токсичную рабочую среду, так как это была одна из наших первых работ после окончания колледжа. И некоторые из нас подвергались сексуальным домогательствам, и именно это определило нашу карьеру в первый год после школы»,

— сказал в интервью собеседник издания.

Вскоре после обвинений Эллен отправила своим сотрудникам письмо. Она написала, что берет на себя ответственность за все, что происходит за кулисами, потому что в названии шоу значится ее имя. Однако ведущая добавила, что не была в курсе всех негативных историй, который творились за ее спиной. Дедженерес пообещала разобраться в ситуации и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.

Тем не менее некоторые работники шоу не поверили в искренность телезвезды. Один из собеседников BuzzFeed сказал, что Дедженерес намеренно закрывала глаза на происходящее, потому что «никто не хочет раскачивать лодку».

«Она знает. Она знает, что всякое дерьмо продолжается, но не хочет этого слышать»,

— предположил неназванный бывший работник.

Закат карьеры?

Через пару месяцев после обвинений шоу вернулось в эфир с летних каникул. Ведущая начала программу с извинений перед зрителями и пострадавшими сотрудниками.

«Я узнала, что здесь происходят вещи, которых никогда не должно было происходить. Я отношусь к этому очень серьезно. И я хочу сказать, что мне очень жаль людей, которых это коснулось»,

— сказала в камеру Эллен.

По данным The New York Times, первый выпуск сезона получил рекордные рейтинги за последние четыре года, но позже интерес зрительской аудитории заметно угас. В среднем программу продолжили смотреть всего 1,5 миллиона зрителей, хотя годом ранее выпуски собирали у экранов около 2,6 миллиона человек. Вместе с тем заметно упали и доходы шоу: они сократились примерно на 20 процентов.

370 миллионов долларов

Так оценивалось состояние Дедженерес в 2020 году по данным журнала Forbes

Вскоре после скандала Дедженерес приняла волевое решение закрыть свою программу в 2022 году — сразу после того, как у нее закончится контракт с телеканалом. Звезда уже несколько лет думала об уходе из проекта, однако теперь она окончательно утвердилась в своих планах. При этом она добавила, что обвинения не стали главным фактором для закрытия программы: основная причина в том, что «творческому человеку всегда хочется двигаться дальше».

Тем не менее Эллен сильно тревожит то, что пришлось пережить ее подчиненным.

«Все мое существо направлено на то, чтобы делать людей счастливыми. И в ток-шоу все, о чем я заботилась, — это распространение доброты и сострадания. И все, за что я выступаю, подвергалось нападкам. Так что, честно говоря, это меня уничтожило»,