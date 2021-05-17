Манижа оценила свои шансы на победу на "Евровидении"

Певица Манижа в беседе с РИА "Новости" оценила свои шансы на победу в международном песенном конкурсе "Евровидение".

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Артистка, представляющая на "Евровидении" Россию, уверена в том, что со своей песней Russian Woman как минимум попадет в финал.

"А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали",

- поделилась Манижа.

Международный конкурс "Евровидение" пройдет в 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020 году "Евровидение" было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее готовящуюся к "Евровидению" Манижу поддержал Филипп Киркоров

"Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне — выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала!"