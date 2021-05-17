Назван новый вероятный победитель «Евровидения»

Букмекеры выбрали нового вероятного победителя музыкального конкурса «Евровидение». Информация об этом появилась на сайте EuroINvision.

Лидером названа Италия, которую представит группа Måneskin. Рокеры выступят с песней Zitti e buoni. На втором месте оказалась Франция, чья кандидатка Барбара Прави исполнит композицию Voilà. Замкнула тройку Мальта и певица Дестини Чукуньере с песней Je me cassе. Исполнительница от России Manizha расположилась на 11-й строчке.