Самые скандальные российские реалити-шоу

В начале 2000-х годов на российском ТВ начал развиваться формат реалити-шоу. Сначала зрители отнеслись к нему скептически, но конфликты и личная жизнь участников все сильнее захватывали аудиторию. Реалити-шоу на какое-то время стали одним из самых популярных жанров и били все рекорды рейтингов на российском телевидении. "Рамблер" рассказывает о самых скандальных шоу этого жанра.
Фото: Кадр из шоу "За стеклом"Кадр из шоу "За стеклом"
"За стеклом"
Этот проект стал одним из самых высокорейтинговых в истории российского телевидения и был первым реалити-шоу в стране. Оно заключалось в том, что шестерых участников поселяли на месяц в гостиницу "Россия", давали им задания и следили за их жизнью. Победителей определяли зрители. Шоу раскритиковали представители религиозных конфессий, которые сочли его слишком откровенным и открытым. Дело в том, что программа появлялась в эфире в разное время и ее могли увидеть дети. Журналисты также критиковали шоу и требовали его закрыть, но это случилось только после того, как проект изжил себя.
"Дом-2"
Первый проект "Дом", где участники действительно строили здание и боролись за любовь был положительно встречен аудиторией. Проблемы появились только со вторым проектом "Домом-2", который стал более скандальным и длительным. На российском ТВ он просуществовал 17 лет и выходил с 2004 по 2021 год. Участников телестройки также поселили в отдельное помещение, где зрители следили за их взаимоотношениями, в том числе и романтическими. Многие на проекте женились и рожали детей, что подогревало интерес зрителей. Проект не раз просили закрыть из-за его откровенности, скандалов и драк.
"Каникулы в Мексике"
Кадр из шоу "Каникулы в Мексике"
Принцип этого реалити-шоу не отличался от других – группу людей помещали в некомфортные условия и следили за их жизнью. Мужчины и женщины жили в другой стране, строили отношения и выполняли задания. Зрители следили за тем, как они находят свою вторую половину и выясняют отношения. Однако граждане начали писать в Роскомнадзор
обращения из-за того, что шоу может травмировать психику детей. В итоге ведомство направило рекомендацию о закрытии шоу из-за его откровенности.