Самые скандальные российские реалити-шоу

В начале 2000-х годов на российском ТВ начал развиваться формат реалити-шоу. Сначала зрители отнеслись к нему скептически, но конфликты и личная жизнь участников все сильнее захватывали аудиторию. Реалити-шоу на какое-то время стали одним из самых популярных жанров и били все рекорды рейтингов на российском телевидении. "Рамблер" рассказывает о самых скандальных шоу этого жанра.

Фото: Кадр из шоу "За стеклом" Кадр из шоу "За стеклом"

"За стеклом"

Этот проект стал одним из самых высокорейтинговых в истории российского телевидения и был первым реалити-шоу в стране. Оно заключалось в том, что шестерых участников поселяли на месяц в гостиницу "Россия", давали им задания и следили за их жизнью. Победителей определяли зрители. Шоу раскритиковали представители религиозных конфессий, которые сочли его слишком откровенным и открытым. Дело в том, что программа появлялась в эфире в разное время и ее могли увидеть дети. Журналисты также критиковали шоу и требовали его закрыть, но это случилось только после того, как проект изжил себя.

"Дом-2"

Кадр из шоу "Дом-2"

Первый проект "Дом", где участники действительно строили здание и боролись за любовь был положительно встречен аудиторией. Проблемы появились только со вторым проектом "Домом-2", который стал более скандальным и длительным. На российском ТВ он просуществовал 17 лет и выходил с 2004 по 2021 год. Участников телестройки также поселили в отдельное помещение, где зрители следили за их взаимоотношениями, в том числе и романтическими. Многие на проекте женились и рожали детей, что подогревало интерес зрителей. Проект не раз просили закрыть из-за его откровенности, скандалов и драк.

"Каникулы в Мексике"

Кадр из шоу "Каникулы в Мексике"