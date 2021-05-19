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Нелепые случаи, произошедшие в прямом эфире

Елизавета Назарова
5 часов назад
Очень часто в прямом эфире происходя конфузы, которые потом вырезают для того, чтобы транслировать повторы программы. Однако, как говорится, интернет помнит все, поэтому самые нелепые из них попадают в Сеть.
Наиболее распространенным конфузом считается взаимодействие с репортерами. За всю историю прямых эфиров можно наблюдать самые разные случаи: от момента, когда у ведущей микрофон отобрала собака, до футбольных фанатов, которые начали приставать к девушке в прямом эфире. Иногда на картинку влияют погодные условия: репортеры оказываются под натиском буйной стихии.
Самые нелепые случаи, произошедшие в прямом эфире, смотрите в видео.
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