Участница «Беременна в 16» раскрыла подноготную шоу

Участница шоу «Беременна в 16» Лидия Мельникова рассказала о том, как попала в проект и чем рассказанная в передаче история отличается от реальности. В разговоре с журналистом « Комсомольской правды она также раскрыла подноготную шоу.

Фото: Телеканал Ю / YouTube Телеканал Ю / YouTube

Девушка сообщила, что продюсеры передачи нашли ее сами после того, как она подписалась во «ВКонтакте» на группу для беременных. Спустя месяц уговоров Мельникова согласилась поучаствовать в реалити и договорилась с родственниками, что они тоже снимутся в проекте.

Бывшая героиня программы отметила, что в шоу показывают жизнь девушек не только во время и после беременности, но и до нее. Эти сцены, по словам Мельниковой, записывались уже после родов. Поэтому ее близким пришлось на время перевоплотиться в актеров, выучить свои реплики и научиться разыгрывать сценки.

Девушка подчеркнула, что весь съемочный процесс занял 11 дней, а не девять месяцев, как может показаться зрителям.

«Кстати, в выпуске говорится, что я жила и училась в Иркутске — это неправда. Я всю жизнь прожила в Куйтуне, а в колледж ездила в Зиму. Сказать, что я иркутянка, попросили режиссеры», — поделилась Мельникова.

Она добавила, что некоторые факты из ее жизни были представлены в шоу не так, как в действительности.

«С приемной мамой общение само по себе сошло на нет. Если смотреть выпуск, кажется, что у нас идеальные отношения, но на самом деле она всегда относилась ко мне без излишней доброты», — разоткровенничалась девушка. Кроме того, в сценарии передачи изменили историю ее знакомства с мужем Василием.