Почему "Евровидение" — на самом деле политический конкурс

22 мая состоится финал вокального конкурса "Евровидение". Несмотря на то, что многие уверены, что жюри оценивает вокальные данные участников и их номера, на самом деле этот конкурс всегда был политическим и остается таковым до сих пор. "Рамблер" рассказывает, почему в этом соревновании больше политических и социальных тем, чем искусства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

История конкурса

Первый конкурс прошел в 1956 году. Еще в 50-х годах прошлого века Европейский вещательный союз (ЕВС) предложил идею организовать вокальный конкурс, который бы способствовал культурному объединению стран Европы в послевоенные годы.

Были и другие причины основания "Евровидения". Предполагалось, что конкурс повысит популярность телевещания, а официально идея его создания крылась в том, чтобы открывать миру новые молодые таланты.

Страны неоднократно яро выражали свою политическую позицию. Это касается и участников, и организаторов. Так, в 2017 году на состязание на Украину не пустили участницу от России Юлию Самойлову. Ей отказали во въезде из-за нарушения украинского законодательства. Многие связывают недопуск девушки из-за конфликта двух стран.

В 1969 году Австрия отказалась от участия в конкурсе, сославшись на то, что в стране нет подходящего исполнителя. При этом, эксперты уверены, что Австрия не захотела участвовать в конкурсе, проводившийся на территории Испании. В то время государство находилось под управлением диктаторского режима Франсиско Франко

При этом, на "Евровидение" не пускают песни с явным политическим подтекстом. В 2009 году на конкурс в Москву не пустили грузинскую группу «Стефане и 3G» из-за того, что песня являлась протестом Грузии против конфликта с Россией.

В 2021 году Белоруссию не допустили до участия в конкурсе, так как песня группы «Галасы 3Места» оказалась неподходящей. В ней содержатся строчки, намекающие на протесты в стране. Считается, что решение ЕВС политически мотивированно.

Соседское голосование

Исследование говорит, что во время голосования страны отдают больше всего очков своим соседям. Так, специалисты посчитали, что Россия и Белоруссия традиционно обмениваются высокими очками. То же самое происходит, например, с Великобританией и Ирландией.

Однако есть и соседские конфликтующие страны. Например Армения и Азербайджан. Из-за конфликта в Нагорном Карабахе ежегодно государства ставят друг другу минимум баллов.

Очевидно, что такое голосование очень далеко ушло от музыки и не имеет отношения к искусству. Несмотря на возмущения зрителей, организаторы не намерены его убирать.

Социально-политическая повестка