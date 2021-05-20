Сергей Лазарев назвал фаворитов «Евровидения»

Музыкант также отметил, что ему нравится посыл в песне Je Me Casse мальтийской конкурсантки, кроме того, саму Чукуньере он посчитал хорошей исполнительницей.

Кроме того, певец не исключил своего третьего участия в «Евровидении». «Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!», — вспомнил он.