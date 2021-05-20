Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Жюри музыкального проекта «Ты Супер! 60+», напомнили о важности реализации каждого человека

Партнерский материал
1 час назад
16 мая в эфире телеканала НТВ состоялась премьера нового международного музыкального проекта «Ты супер! 60+», в котором принимают участие талантливые люди старше 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.
Каждое воскресенье в 20.10 участники проекта выходят на большую сцену, чтобы исполнить свои музыкальные номера перед огромной аудиторией телеканала НТВ и членами жюри. Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тура и финала. В первом сезоне шоу «Ты Супер! 60+» кресла жюри заняли: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Последние в рамках специального проекта канала НТВ и портала Рамблер напомнили зрителям и читателям про важность реализации и раскрытия потенциала каждого человека, несмотря на возраст.
Не пропустите новый выпуск музыкального проекта «Ты Супер! 60+» 23 мая в 20.10 на НТВ!
ТВ,Видео,Диана Арбенина,Стас Пьеха,Ирина Дубцова,Игорь Крутой,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители