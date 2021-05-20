Каждое воскресенье в 20.10 участники проекта выходят на большую сцену, чтобы исполнить свои музыкальные номера перед огромной аудиторией телеканала НТВ и членами жюри. Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тура и финала. В первом сезоне шоу «Ты Супер! 60+» кресла жюри заняли: Игорь Крутой
, Диана Арбенина
, Стас Пьеха
и Ирина Дубцова
. Последние в рамках специального проекта канала НТВ и портала Рамблер напомнили зрителям и читателям про важность реализации и раскрытия потенциала каждого человека, несмотря на возраст.