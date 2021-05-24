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Солист группы Måneskin сдал тест на наркотики

Lenta.ru
54 минуты назад
Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», сдал тест на наркотики. Об этом сообщается на сайте музыкального конкурса.
Солист группы Måneskin сдал тест на наркотики
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В анализах Давида Дамиано не обнаружили следов наркотических веществ. Европейский вещательный союз также тщательно изучил все видеозаписи с коллективом и пришел к выводу, что музыкант не употреблял кокаин во время фестиваля.
«Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ставшие причиной фейковых новостей, омрачили дух и финал события, а также повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов», — говорится в публикации.
Причиной тестирования стал видеоролик, после которого Дамиано заподозрили в употреблении наркотических веществ. На опубликованных кадрах он наклоняется лицом к столу. Вокалист заявил, что собирал осколки стекла.
Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.
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