Солист группы Måneskin сдал тест на наркотики

В анализах Давида Дамиано не обнаружили следов наркотических веществ. Европейский вещательный союз также тщательно изучил все видеозаписи с коллективом и пришел к выводу, что музыкант не употреблял кокаин во время фестиваля.
Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.