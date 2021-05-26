Победителей «Евровидения» обвинили в плагиате

Итальянскую группу обвинили в краже у другой итальянской группы.
Фото: WMJ.RU WMJ.RU
Итальянская группа Måneskin, ставшая победителем «Евровидения 2021», мгновенно завоевала миллионы сердец по всему миру. Солист группы Давид Дамиано стал новым секс-символом за его харизму и шарм.
Не успело «Евровидение» пройти, как Давида обвинили в употреблении наркотиков в разгар церемонии. Солист вызвался сделать тест, результаты которого оказались отрицательными. Однако за одним скандалом сразу последовал следующий.
Другая итальянская группа под названием «Энтони Лазло» обвинила Måneskin в краже гитарного рифа. Как утверждают музыканты, припев их песни 6-летней давности звучит абсолютно идентично.
Победители «Евровидения» пока не прокомментировали обвинения, а в это же время их песня с конкурса под названием Zitti E Buoni вошла в топ-10 самых популярных треков мира на стримминговом сервисе Spotify.