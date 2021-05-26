Победителей «Евровидения» обвинили в плагиате

Другая итальянская группа под названием «Энтони Лазло» обвинила Måneskin в краже гитарного рифа. Как утверждают музыканты, припев их песни 6-летней давности звучит абсолютно идентично.

Победители «Евровидения» пока не прокомментировали обвинения, а в это же время их песня с конкурса под названием Zitti E Buoni вошла в топ-10 самых популярных треков мира на стримминговом сервисе Spotify.