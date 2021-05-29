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Слух дня: кто стал победительницей «Холостяка» с Тимати

Peopletalkиещё 2
9 часов назад
Уже сегодня вечером на канале «ТНТ» выйдет финальная серия восьмого сезона «Холостяка», в которой Тимати отдаст свое сердце одной из девушек.
Слух дня: кто стал победительницей «Холостяка» с Тимати
Фото: PeopletalkPeopletalk
@holostyak.tnt.official
Тимати c участницами
Надо сказать, что этот сезон наделал много шума в Сети. Новые правила, дорогие подарки, да и место съемок – все было иначе. А уж расставание рэпера с Анастасией Решетовой перед началом проекта сыграло отдельную роль.
@holostyak.tnt.official
Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая
Инсайдеры постарались и уже слили концовку сезона! Кольцо 7,7 карат от известного ювелирного дома Джейкоба Арабо за 300 000$ досталось модели из Барселоны Екатерине Сафаровой!
«Неужели это правда», — не верила победительница. Другой финалистке — организатору мероприятий Алисе Грабовой — рэпер дал послушать песню, которую написал после их свидания в океанариуме. Однако затем Тимати заявил, что им надо расстаться.
Отметим, Сафарова известна также как экс-возлюбленная бразильской звезды футбола Неймара.
ТВ,Холостяк,Анастасия Решетова,Тимати,
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