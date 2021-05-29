Слух дня: кто стал победительницей «Холостяка» с Тимати

Инсайдеры постарались и уже слили концовку сезона! Кольцо 7,7 карат от известного ювелирного дома Джейкоба Арабо за 300 000$ досталось модели из Барселоны Екатерине Сафаровой!
«Неужели это правда», — не верила победительница. Другой финалистке — организатору мероприятий Алисе Грабовой — рэпер дал послушать песню, которую написал после их свидания в океанариуме. Однако затем Тимати заявил, что им надо расстаться.
Отметим, Сафарова известна также как экс-возлюбленная бразильской звезды футбола Неймара.