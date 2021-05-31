Клипы в девяностые смотрели как новинки кинопроката, а модные клипмейкеры уже в нулевые станут режиссерами. Удивительно, но многие видеоролики и сейчас поражают своей раскованностью и смелостью. Некоторые из них сейчас явно не пропустили бы на телеэкраны. «Рамблер» пересмотрел старые клипы и вспомнил лихие девяностые.

«Серые глаза», Ирина Салтыкова

Невинная девичья песня о страданиях девушки по сероглазому красавцу сопровождалась мощным провокационным видеорядом. Полуобнаженные мужчины в кожаных ошейниках, ремнях и цепях как будто шагнули в клип со сцены тематического ночного клуба. Сама Ирина , неуловимо напоминая модную в те годы Памелу Андерсон , по ходу действия меняет розовый пеньюар на кожаное платье и плетку госпожи. «Салтыкова клевая», — повторяем мы вслед за фанатами «Брата 2».

«Фаина», группа «На-на»

Видеоклип на песню, которая стала визитной карточкой группы напоминает пародию на любительский фильм для взрослых. Здесь есть все: гарем, полуголые девицы в блестящих бюстгальтерах, балерина в пачке, томный танцор с подведенными глазами, спецназ и Садальский в образе восточной женщины. На фоне всего этого безобразия солисты группы предаются оргии. Впрочем, сюжет становится логичным, если понимать, что все это — фантазии брошенного женой неудачливого актера. Но кто об этом помнит?

Кадр из клипа "Фаина"

«Ладошки», Светлана Рерих

Лингафонный кабинет был не в каждой школе, да и не в каждом вузе. Как и привлекательная учительница английского в исполнении Светланы Рерих . Тем интереснее было на все это посмотреть. Клип можно назвать воплощением смутных желаний созревающих юношей, но в наше время, когда вопрос неуставных отношений между учениками и педагогами стоит остро, он был бы принят в штыки. Кстати, в клипе снялись тогда еще начинающие актеры — Максим Аверин («Глухарь», «Катран», «Склифосовский») и Леонид Барац («День выборов», «День радио», трилогия «О чем говорят мужчины»), а также Сергей Гинзбург («Зорге»).

Кадр из клипа "Ладошки"

«Одинокая луна», Лика Стар

Маша Цигаль, Главная хулиганка девяностых никогда не стеснялась смелых кадров и тем. Еще в меланхоличном клипе «Пусть пройдет дождь» она продемонстрировала грудь без купюр, а в «Одинокой луне» показала узнаваемый срез ночной Москвы девяностых. Все приметы времени на месте: туман сигаретного дыма, ночные бабочки, их продавцы и бандиты. И даже вампиры — кстати, задолго до «Дозоров» Бекмамбетова. В клипе появились все первые лица тогдашнего бомонда — Фёдор Бондарчук , лидер группы «Коррозия Металла» Паук, Гоша Куценко Игорь Григорьев и другие.

«Беги от меня», «Гости из будущего»

«Гости из будущего» рассказали чувственную историю о сложных отношениях двух девушек еще до того, как это сделали «Тату». Запретная страсть в холодном электрическом свете и сейчас смотрится свежо.

«Буду погибать молодым», Мистер Малой