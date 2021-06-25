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Лолита выступила за захоронение Ленина

Елизавета Назарова
8 часов назад
Певица Лолита Милявская снялась в ролике, который поддерживает захоронение Ленина. Этот проект называется «Невыносимое Выносимо». Видео можно найти на YouTube-канале «Расстанный проезд 3».
В ролике Лолита играет женщину, которая везет своих детей на Красную площадь для похода в мавзолей. По дороге они встречают ДТП, но мать просит детей не смотреть на это.
«Не хватало нам еще трупы разглядывать», — такую фразу произносит Милявская в ролике.
После этого она понимает всю абсурдность ситуации и предлагает детям сходить в планетарий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лолита раскрыла размер пенсии.
ТВ,Видео,Лолита Милявская,
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