Проклятие Фриске: факты о шоу «Последний герой»

Впервые о «проклятии» шоу заговорили после смерти Жанны Фриске
. Слухи возобновились из-за внезапной смерти Юлии Началовой, за жизнь которой на протяжении трех дней боролись врачи. Дело в том, что за время существования шоу не стало 9 участников, а еще с несколькими произошли страшные и порой необъяснимые ситуации. Зрители предполагали, что во время съемок команда проекта и «племена» злили местных духов острова. На шоу происходило множество странных и опасных вещей, начиная от отравления супом из лягушек, который, к слову, приготовил Николай Дроздов
, и заканчивая серьезными травмами и инцидентами, которые угрожали жизням участников.