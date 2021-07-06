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Проклятие Фриске и Началовой, отравление звезд и другие факты о шоу «Последний герой»

WMJ.ru
7 часов назад
Пока Ольга Бузова выкладывает фото из Африки, а поклонники вовсю догадываются, что начались съемки нового сезона «Последнего героя», мы решили вспомнить о легендах и слухах вокруг шоу. За годы существования передачи со звездами случались разные таинственные происшествия... О самых загадочных совпадениях и перипетиях судьбы читайте в нашем новом материале!
Проклятие Фриске: факты о шоу «Последний герой»
Фото: East News RussiaEast News Russia
Впервые о «проклятии» шоу заговорили после смерти Жанны Фриске. Слухи возобновились из-за внезапной смерти Юлии Началовой, за жизнь которой на протяжении трех дней боролись врачи. Дело в том, что за время существования шоу не стало 9 участников, а еще с несколькими произошли страшные и порой необъяснимые ситуации. Зрители предполагали, что во время съемок команда проекта и «племена» злили местных духов острова. На шоу происходило множество странных и опасных вещей, начиная от отравления супом из лягушек, который, к слову, приготовил Николай Дроздов, и заканчивая серьезными травмами и инцидентами, которые угрожали жизням участников.
Видео дня
Первый несчастный случай произошел в декабре 2001 года. 38-летний сотрудник Первого канала и автор названия «Последний герой» Сергей Супонев скончался во время катания по льду Волги. Его снегоход занесло, в результате чего телеведущий получил травмы, несовместимые с жизнью.
Примечательно, что ровно через год после трагедии на Волге пропал без вести другой участник шоу. 30-летний актер Сергей Бодров — младший исчез во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Съемочная группа фильма «Связной» оказалась погребена под 60-метровым слоем льда и снега. Происшествие унесло жизни более 120 человек.
Кадр из шоу «Последний герой»
В феврале 2003 года рэпер Децл впервые отправился на остров для участия в 3-м сезоне шоу. Однако вскоре принял решение покинуть проект, поскольку не был в нем заинтересован. Через 16 лет Децл скончался в результате острой сердечной недостаточности, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.
В 4-м и 5-м сезонах шоу участие принимала Жанна Фриске. За время съемок певица потеряла 12 кг и, несмотря на сильное истощение, решилась продолжить игру. Однако это была не единственная опасная ситуация. В одном из эпизодов Жанна запуталась в сетях под водой, но все-таки смогла выплыть из них. В 2015 году певицы не стало после продолжительной болезни. Долгое время она боролась с опухолью головного мозга.
Еще одной «жертвой» шоу стала актриса Вера Глаголева. Также как и Децл, она приняла участие в 3-м сезоне. Однако пробыла на съемках всего две недели. Коллеги по шоу отмечали ее жизнерадостный и стойкий характер, поэтому, когда 16 августа 2017 года стало известно о смерти актрисы, новость стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близких звезды. У 61-летней актрисы был рак желудка, который не смогли вылечить врачи.
В 2003 году участие в шоу принимала и певица Юлия Началова. Звезде было невыносимо тяжело на острове, и она быстро покинула проект. Спустя время после шоу Юлия обратилась к врачам с жалобами на натертую ногу. Однако оказалось, что у звезды началась гангрена. Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет.
Кадр из шоу «Последний герой»
Сергей Сакин был одним из самых ярких и бескомпромиссных участников «Последнего героя», и с проекта он вышел с женой Анной Модестовой. Молодые люди поженились, а в 2005 году у них родился сын Алеша. В мае 2018 года 40-летний писатель был найден мертвым в Ярославской области, где пропал еще в ноябре 2017 года. Несмотря на активные поиски, длившиеся много недель, тело Сергея Сакина все это время находилось в 50 метрах от того места, где его в последний раз видели живым. Таинственное происшествие не смогли объяснить.
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