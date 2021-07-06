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Черкасов объяснил, зачем отписался от Бузовой в Instagram

Елизавета Назарова
6 часов назад
Ведущий шоу "Дом-2" Андрей Черкасов объяснил, почему отписался от Ольги Бузовой в Instagram. Он также высказал свое отношение к тому, что бывшая ведущая отписывается от всех участников. Об этом мужчина заявил у себя в историях.
Черкасов объяснил, зачем отписался от Бузовой в Instagram
Фото: @cherkasov119@cherkasov119
Сам он заявил, что ситуация "не стоит и выеденного яйца" и его ничуть не беспокоит то, что Бузова от него отписалась, ведь он сам отписался от нее гораздо раньше в мае.
Черкасов также добавил, что может хорошо общаться с человеком и не быть подписанным на него в Instagram.
"Я отписался, потому что мне это стало не интересно, но это не значит, что я стал хуже к ней относиться. У меня много приятелей, на которых я не подписан. И я не слежу за их жизнью, и также на них не обижаюсь, если они не следят за моей. Мы можем достать сор из избы, но это будет только вам на потеху"
После этого ведущий перевел тему и заявил, что его гораздо больше волнует ситуация вокруг сборной по футболу.
ТВ,Андрей Черкасов,
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