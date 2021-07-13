Передачи из 90‑х, которые навсегда останутся в памяти

В конце 80 х и 90 х годах на телевидении наконец-то появились такие форматы передач, которые были интересны не только взрослым, но и подросткам и молодежи. Заполнилась ниша, которая существовала между детскими и совсем взрослыми и серьезными передачами, харизматичные ведущие показывали, что они понимают проблемы и интересы молодых людей.

Мы вспомнили передачи, которые жалко было пропустить, хотя некоторые из них показывали в совсем не детское время.

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Марафон-15 (1989)

Идея передачи возникла у тогда еще студента факультета журналистики МГУ Сергея Супонева. Она стала его дипломной работой. Каждый выпуск включал 15 сюжетов на совершенно разные темы, которые волновали молодежь. При этом ведущие не боялись поднимать «запретные», неудобные вопросы, были очень спонтанны и откровенны.

В передачу «Марафон-15» специально подобрали контрастных ведущих, чтобы Сергей Супонев в кадре смог безнаказанно «обижать» немного застенчивого Жору Галустьяна. Образ же Сергея делали самоуверенным и резковатым. Руководители программы вспоминали, что ребята восхищались Сергеем, обожали Жору и доверяли ему. Позже к ведущим присоединилась Леся Башева, которая стала кумиром девчонок.

Помимо самих злободневных сюжетов, в передаче обыгрывали отношения между ведущими в соответствии с их экранными характерами. И эти подводки почти всегда были импровизацией. В передаче часто мелькали популярные люди. А один раз в ней появился еще никому не известный юный Сергей Бодров . Он вел спортивный выпуск.

МузОбоз (1991)

Загадочная внешность Ивана Демидова вызывала много вопросов. Зрители гадали, почему ведущий не снимает очки. Все дело в том, что он был уверен: такой стиль создает образ «обезличенного» ведущего, который не влияет на мнение зрителей. Хотя он проводил интервью с разными исполнителями и старался задавать такие вопросы, которые максимально раскрывали личность каждого.

В своей программе он объединял все существующие в то время направления музыки, не было строгого разделения на поп- и рок-группы и исполнителей. Также Демидов умудрялся включать в программу и хиты зарубежных артистов. И это все умещалось в получасовой промежуток. Многие зрители любили передачу именно за «трендовость»: все звезды, которые только становились знаменитыми, побывали на передаче.

До 16 и старше (1983)

Передача плотно ассоциируется с 90-ми, но ее первый выпуск вышел на экраны в 1983 году. Она просуществовала 18 лет, и, конечно, формат менялся согласно времени. Именно в ней впервые вышли из тени такие темы, как беспризорники, рокерское движение, наркомания, дедовщина в армии, уличные группировки, субкультуры, то есть то, что обычно предпочитали замалчивать. Все новинки музыки тоже очень быстро попадали в объектив создателей. В эфир попадали и действительно трагические события. Например, в одном из выпусков был репортаж о сельской школе, где руководство довело до самоубийства ученика. Выпуск, посвященный рокерам-мотоциклистам, вызвал большой скандал. После этого передачу завалили письмами с требованием прекратить рекламировать опасное увлечение и обуздать подростков.

Потом появились тематические рубрики, которые выросли в отдельные проекты. Проблемы молодежи в бизнесе — «РЭП», молодежные субкультуры — «Тин-тоник», музыка — «Джэм» и «Рок-урок», интимная тематика — «Тет-а-тет».

Брейн-ринг (1990)

Воплотить идею своеобразного ответвления передачи «Что? Где? Когда?» у Владимира Ворошилова получилось в 1990 году. Соревновательный аспект, энергия — для такой передачи подобрали ведущего с экспрессивным характером, Андрея Козлова , одного из знатоков. На съемки приезжали молодые и перспективные команды из разных городов. Передача стала настолько популярной, что по франшизе ее стали снимать в других странах, команды игроков появлялись в школах, техникумах и ВУЗах.

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Ксения Стриж и Николай Фоменко. Некоторые исполнители приходили в программу в качестве соведущих на один выпуск. Но поначалу только Минаев оставался постоянным участником передачи. Однако проработал он в «50×50» не слишком долго. В разное время ведущими передачи были Алексей Весёлкин

Лего-го! (1995)

Эта передача была задумана как рекламная, но стала очень популярной. Тогда конструктор LEGO был редкой птицей на прилавках магазинов, и многим детям он был недоступен. Но было интересно посмотреть на соревнования ярких детских команд под руководством ведущего Федора Стукова (актер, который в детстве сыграл Тома Сойера).

Ребята работали с маленькими и огромными деталями конструктора, а победители получали поездку в Леголенд.

Утренняя звезда (1991)

Сергей Лазарев, «Утренняя звезда» была создана для того, чтобы дать возможность юным талантам пробиться на сцену. И действительно, многие сегодняшние звезды впервые выступили именно в эфире этой передачи. Например, Пелагея, Ани Лорак Анжелика Варум , Валерия и многие другие. Всех конкурсантов делили на 4 категории: по возрасту (от 3 до 15 лет и от 15 до 22 лет) и по направлению творчества (вокал или танцы). Сам Юрий Николаев вел передачу вместе с юными ведущими. Конкурсантов оценивало жюри из 4 человек, выставляя всем баллы, позволяющие проходить в следующий тур.

Передача была очень популярной, но все же ее нередко критиковали за то, что песни, которые пели юные конкурсанты, были несовременными и не слишком «молодежными».

Детский час (1989)

Эту передачу легко вспомнить по запоминающейся заставке: мама-лампа и дочь-лампа играют в мяч. Интересно, что ее взяли из ранней работы студии Pixar «Luxo Junior», на которую наложена музыка Евгения Крылатова из фильма «Гостья из будущего». Передача носила обучающий характер, но преподносила материал в привлекательной и новой для того времени игровой форме, поэтому нравилась детям.

Именно в рамках «Детского часа» демонстрировали серии мультфильма «Superbook» с библейскими сюжетами. Также юных зрителей с помощью мультсериалов обучали иностранным языкам — английскому, французскому и немецкому, учили готовить несложные блюда.

50×50 (1989)

Первым ведущим передачи стал шоумен Сергей Минаев , на харизме которого поначалу и держались рейтинги. Он же придумал и записал заставку со знаменитой мелодией «Фифти-фифти». По задумке, в передаче должны были освещаться новости поп-культуры и новые песни, интервью звезд и творчество начинающих артистов.

Некоторые исполнители приходили в программу в качестве соведущих на один выпуск. Но поначалу только Минаев оставался постоянным участником передачи. Однако проработал он в «50×50» не слишком долго. В разное время ведущими передачи были Алексей Весёлкин, Ксения Стриж и Николай Фоменко.

Оба-на! (1990)

Сергей Денисов и Популярная юмористическая передача стала в какой-то мере прообразом современных стендапов. Ведущие — юмористы Игорь Угольников Алексей Кортнев — шутили в первую очередь на темы, волновавшие всех. Часто их юмор был горьким, но никогда не опускался «ниже плинтуса», эпоха шуток на интимные темы на телевидении еще только наступала. Например, очень популярной стала сценка «Похороны еды» на фоне пустых прилавков в 90 е.

Моя семья (1996)

Формат передачи не подразумевал интереса молодежной аудитории, потому что проблемы, которые в ней освещались, касались больше зрелых людей — семья, отношения, дети. Участвовали как профессиональные психологи, так и актеры, музыканты и так далее. Беседы обычно проходили в студии, на импровизированной большой кухне. Но сама идея была новой и поэтому вызывала интерес у всех. Чего только стоила рубрика «Маска откровения», где рассказчик скрывался под специальной маской, описывая свою проблему и слушая мнения психологов.