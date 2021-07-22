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Участница «Холостяка» раскрыла последствия съемок

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад

Участница шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ Адель Вейгель рассказала о том, как проект повлиял на ее жизнь. Негативные последствия съемок в программе она раскрыла в интервью YouTube-шоу «Алена, блин».

Участница «Холостяка» раскрыла последствия съемок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Вейгель, после участия в проекте у нее стало больше подписчиков в социальных сетях, некоторые начали делать девушке неприличные предложения.

Одним из неприятных последствий, с которыми ей пришлось столкнуться после шоу, Вейгель назвала боязнь преследования.

«После проекта я стала более узнаваемой, поэтому стараюсь не выкладывать вид из своей квартиры, и вот какие-то такие моменты», — поделилась она.

Также девушка призналась, что опасается заказывать доставку на дом. Иногда вместе с заказом она получает записки от курьеров. Участница «Холостяка» отметила, что однажды доставщик свернул розу из бумаги и попросил зайти в его Instagram. «Меня такое настораживает, слава богу, что он ничего лишнего не сделал, но все равно страшно, когда какой-то человек знает, где я живу», — объяснила Вейгель и предположила, что курьеры узнают ее из-за редкого имени.

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