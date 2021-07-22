Участница «Холостяка» раскрыла последствия съемок

Участница шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ Адель Вейгель рассказала о том, как проект повлиял на ее жизнь. Негативные последствия съемок в программе она раскрыла в интервью YouTube -шоу «Алена, блин».

«После проекта я стала более узнаваемой, поэтому стараюсь не выкладывать вид из своей квартиры, и вот какие-то такие моменты», — поделилась она.

Также девушка призналась, что опасается заказывать доставку на дом. Иногда вместе с заказом она получает записки от курьеров. Участница «Холостяка» отметила, что однажды доставщик свернул розу из бумаги и попросил зайти в его Instagram. «Меня такое настораживает, слава богу, что он ничего лишнего не сделал, но все равно страшно, когда какой-то человек знает, где я живу», — объяснила Вейгель и предположила, что курьеры узнают ее из-за редкого имени.