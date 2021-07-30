Чем закончилось падение "Бройлера 747" из "Крутого пике"

Как все закончилось. Командор с чашечкой чая в руке рассказывает байки об авиакатастрофах. После замечания Дринкинса о том, что это неуместно, капитан начинает шутить про про крушение поезда. Затем в салон заходит стюардесса и сообщает, что один из пассажиров протащил на борт бомбу. Командор катапультирует сидение вместе с преступником. По летящему в небе креслу службам аэропорта удается обнаружить самолет на радаре. Лайнеру дают глиссаду для посадки, и пилоты приступают к долгожданному снижению. "Бройлер 747" успешно приземляется в аэропорту Лос-Анджелеса. Мисс Бурпл встает у дверей с чемоданами, несмотря на требование оставаться в креслах и пристегнуть ремни. Командор заявляет: "Мы не можем садиться, когда дама стоит! Мы взлетаем". Самолет вновь взмывает в небо и летит в неизвестном направлении. В финальных титрах, как и во всех эпизодах, появляется надпись "To be continued ".