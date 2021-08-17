Юрий Стоянов констатировал смерть телевидения

Стоянов уверен, что телевидение в настоящий момент находится при смерти. По его мнению, это "нормальный мировой процесс", за которым он наблюдает с интересом.

"Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать",

Актер считает, что будущее за интернетом. Кстати, не так давно артист сыграл одну из ключевых ролей в российском сериале "Вампиры средней полосы", который был снят специально для одного из стриминговых сервисов. А затем его начали показывать и по телевидению. За рейтингом он не следит.