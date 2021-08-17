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Юрий Стоянов констатировал смерть телевидения

Стелла Шмель
3 часа назад

Актер и ведущий Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения.

Юрий Стоянов констатировал смерть телевидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своей точкой зрения он поделился в интервью литературному критику Галине Юзефович, запись беседы можно найти на Youtube.

Стоянов уверен, что телевидение в настоящий момент находится при смерти. По его мнению, это "нормальный мировой процесс", за которым он наблюдает с интересом.

"Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать",

- сказал он.

Актер считает, что будущее за интернетом. Кстати, не так давно артист сыграл одну из ключевых ролей в российском сериале "Вампиры средней полосы", который был снят специально для одного из стриминговых сервисов. А затем его начали показывать и по телевидению. За рейтингом он не следит.

Ранее "Рамблер" писал про три главные премьеры сериалов, которые стоит ждать в августе.

ТВ,Галина Юзефович,Юрий Стоянов,
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