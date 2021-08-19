Стас Пьеха рассказал о драке с Тимати на «Фабрике»

«Мы собрались втроем — Тимати, Зацепин и я. Я говорю: “Давайте морду друг другу бить, потому что я больше не могу. Ну, надо как-то гнев [выпустить]”. И все такие: “Ну, давайте”. И я там, значит, бам — Зацепину, Зацепин — бам Тимати, Тимати — бам мне... Я Тиману в ответ дал», — вспомнил Пьеха.